الكلداني: السواعد التي تتظاهر اليوم هي من حررت العراق ويجب الالتفات لمطالبهم

أكد الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الأحد، أن السواعد التي تتظاهر اليوم، هي من حررت العراق، فيما أشار إلى ضرورة الالتفات لمطالبهم. وقال الكلداني في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليه الخليج 365، إن "السواعد التي تتظاهر، اليوم، هي التي حررت العراق بالأمس، لذا يجب الالتفات لمطالبهم والتعامل معهم كأعمدة للوطن ومستقبله الزاهر".



ووجه الكلداني رسالة إلى أحد الشخصيات بالقول: "رسالة إلى احد الشخصيات في منصب رفيع تبدو مكشوفة وتسلقت في غفلة من الدهر لموقع غيرمستحق، انكشفت لعبتكم وانتم في أماكنكم نعلم بتحركاتكم أقول لكم شيئاً من شخص مسيحي الديانة عراقي الانتماء كلداني القومية، لن تكون هناك معركة شيعية شيعية، فالشعب العراقي واحد (سنة شيعة كرد مسيحيين صابئة يزيديين كاكائي تركماني)".



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