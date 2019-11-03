الزرفي يحذر الطبقة السياسية من اضاعة 'الفرصة الأخيرة'

وقال الزرفي في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، "آن الاوان للطبقة السياسية في العراق أن لا تكرر خطأ الماضي".

وخاطب الطبقة السياسية قائلا "اعترفوا اليوم ان حاكم هذا الشعب هم الشباب، فلا تتجاهلوهم، فانتم على وشك اضافة الفرصة الأخيرة".



وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين الاول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة أكثر من 200 واصابة الآلاف من المتظاهرين والقوات الأمنية.