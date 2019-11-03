موظفون وطلبة ينظمون اضرابا عاما في الديوانية

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن مناطق الديوانية شهدت، منذ صباح اليوم، إضرابا شبه عاما في دوائر المحافظة، وإضراب عام لطلبة الجامعات والمدارس.

واوضح مراسلنا، أن الموظفين الذين اضربوا عن العمل هم موظفي دوائر الزراعة ، التربية ، الجامعات ، التسجيل العقاري ، الماء والمجاري ، ودوائر الضريبة ، وبعض دوائر البلديات، مشيرا الى أن تجمع المتظاهرين في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة.