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موظفون وطلبة ينظمون اضرابا عاما في الديوانية

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نظم المئات من الموظفين والطلبة اضرابا عاما في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، حتى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن مناطق الديوانية شهدت، منذ صباح اليوم، إضرابا شبه عاما في دوائر المحافظة، وإضراب عام لطلبة الجامعات والمدارس.

واوضح مراسلنا، أن الموظفين الذين اضربوا عن العمل هم موظفي دوائر الزراعة ، التربية ، الجامعات ، التسجيل العقاري ، الماء والمجاري ، ودوائر الضريبة ، وبعض دوائر البلديات، مشيرا الى أن تجمع المتظاهرين في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة.

 

 

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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