موظفون وطلبة ينظمون اضرابا عاما في الديوانية

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نظم المئات من الموظفين والطلبة اضرابا عاما في محافظة الديوانية، اليوم الاحد، حتى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
واوضح مراسلنا، أن الموظفين الذين اضربوا عن العمل هم موظفي دوائر الزراعة ، التربية ، الجامعات ، التسجيل العقاري ، الماء والمجاري ، ودوائر الضريبة ، وبعض دوائر البلديات، مشيرا الى أن تجمع المتظاهرين في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة.
وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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