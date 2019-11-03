بالصور.. طلبة كلية طب الكندي ببغداد ينضمون للمتظاهرين

​نظم طلبة كلية طب الكندي ببغداد، اليوم الاحد، اضرابا عن الدوام وانضموا الى متظاهري ساحة التحرير. وقال مراسل الخليج 365، إن طلبة كلية طب الكندي نظموا، صباح اليوم، تظاهرة رفعوا خلالها اعلاما عراقية ويافطات وقرروا الاضراب عن الدوام والانضمام الى ساحات التظاهر. Advertisements واغلق متظاهرون صباح اليوم الاحد، اغلب طرق العاصمة بغداد داعين الى "عصيان مدني عام". وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشرة محافظات اخرى، منذ مطلع تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية تطالب بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية.



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