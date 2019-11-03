مصرف الرشيد يؤكد توفر السيولة النقدية في كافة فروعه

اعلن مصرف الرشيد، الاحد، عن توفر السيولة النقدية في كافة فروعه، مؤكدا ان بامكان زبائنه سحب اي مبلغ بدون تحديد.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "السيولة النقدية متوفرة في كافة فروعه عبر تغذيتها في بغداد والمحافظات بالمبالغ المالية اللازمة في تعاملاته المصرفية"، مبينا انه بامكان زبائنه سحب اي مبلغ بدون تحديد".
واضاف المصرف ان "ابوابه مفتوحة لاستقبال الزبائن وتقديم كافة الخدمات المصرفية".
واضاف المصرف ان "ابوابه مفتوحة لاستقبال الزبائن وتقديم كافة الخدمات المصرفية".
يذكر ان استمرار التظاهرات في بغداد وزالمحافظات اثارت تخوف لدى البعض من شحة في السيولة النقدية لدى بعض المصارف.
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