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مصرف الرشيد يؤكد توفر السيولة النقدية في كافة فروعه

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اعلن مصرف الرشيد، الاحد، عن توفر السيولة النقدية في كافة فروعه، مؤكدا ان بامكان زبائنه سحب اي مبلغ بدون تحديد.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "السيولة النقدية متوفرة في كافة فروعه عبر تغذيتها في بغداد والمحافظات بالمبالغ المالية اللازمة في تعاملاته المصرفية"، مبينا انه بامكان زبائنه سحب اي مبلغ بدون تحديد".

واضاف المصرف ان "ابوابه مفتوحة لاستقبال الزبائن وتقديم كافة الخدمات المصرفية".

يذكر ان استمرار التظاهرات في بغداد وزالمحافظات اثارت تخوف لدى البعض من شحة في السيولة النقدية لدى بعض المصارف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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