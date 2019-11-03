اعادة فتح اغلب شوارع بغداد التي اغلقت صباح اليوم

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن اغلب شوارع وطرق العاصمة بغداد التي اغلقت صباح اليوم، اعيد فتحها امام حركة السير، بعد ساعات من غلقها من قبل متظاهرين".

وأوضح المصدر، أن القوات الامنية ازالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون واعادت افتتحا الطرق بعد انسحاب المتظاهرون.



واغلق متظاهرون صباح اليوم الاحد، اغلب طرق العاصمة بغداد داعين الى "عصيان مدني عام".