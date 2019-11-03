مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير ناشطة مدنية

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية "صبا المهداوي".
وأضافت المفوضية في بيانها، أن "الناشطة المدنية د.المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير".
وتابعت، أنها "تكرر مطالباتها بالكشف عن مصير جميع الناشطين وإتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين، الناشطين، المدونين، الإعلاميين والصحفيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب".
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