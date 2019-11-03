مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير ناشطة مدنية

وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تطالب الحكومة وقواتها الأمنية لتحري مصير الناشطة المدنية د.صبا المهداوي والتي أختطفت مساء الأمس من جهات مجهولة في مدينة البياع مركز قضاء الكرخ ببغداد".وأضافت المفوضية في بيانها، أن "الناشطة المدنية د.المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير".

وتابعت، أنها "تكرر مطالباتها بالكشف عن مصير جميع الناشطين وإتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين، الناشطين، المدونين، الإعلاميين والصحفيين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب".