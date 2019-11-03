موظفو النجف يعلنون عصيانا مدنيا وينضمون الى المتظاهرين 'صور'

توافد الآف من الطلبة والموظفين في محافظة النجف، صباح الاحد، الى ساحات التظاهر واعلنوا "عصيانا مدنيا عاما". وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن الآلاف من الطلبة وموظفي، النجف نظموا، صباح اليوم، تظاهرة واعتصام شارك بها كل الدوائر الحكومية التي اضرب موظفيها عن الدوام، مشيرا الى مشاركة موظفي التقاعد والخزينة والتربية ونقابة المعلمين والجنسية والضريبة والنفط والتربية والوقف الشيعي والماء والمجاري والجوازات والبطاقة الوطنية. Advertisements واشار مراسلنا الى غلق طريق نجف – كوفة من قبل المتظاهرين. وتشهد معظم مدن العراق منذ مطلع تشرين اول الماضي تظاهرات احتجاجية تنادي بـ"حقوق مشروعة"، تخللها اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 200 واصابة المئات.



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