أسعار صرف الدولار بالعراق في اليوم العاشر للتظاهرات

ما زالت أسعار صرف الدولار مستقرة في بورصة الكفاح والأسواق المحلية على الرغم من استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات لليوم العاشر على التوالي.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.500 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم أمس السبت.
سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:
سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.
سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.
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