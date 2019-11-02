تظاهرات حاشدة في شوارع طرابلس وصيدا اللبنانيتين (صور)

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى "ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين".

وأضافت أن "المشاركين رفعوا الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد".