نقابة الأكاديميين العراقيين تدعو الى استمرار الإضراب لحين تحقيق الأهداف الاصلاحية

دعت نقابة الاكاديميين، السبت، إلى استمرار الإضراب لحين تحقيق الأهداف الإصلاحية.
وذكرت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "انسجاماً مع المطالب المشروعة التي عبرت عنها شرائح المجتمع العراقي كافة وإيماناً بمنطلقات الإصلاح الوطنية في هذه المرحلة التي يشهدها بلدنا فإن نقابة الأكاديميين العراقيين تدعو الى استمرار الإضراب الى حين تحقيق الأهداف الاصلاحية وتستنكر تلويح بعض الإدارات الجامعية بإجراءات تعسفية ضد التدريسيين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي ومساندة الجماهير".
وأكدت أن "قانونها ينص ويشدد على تعزيز مكانة الأكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المواقف الصريحة والواضحة التي تنشد الإصلاح هدفاً ومشروعاً".
وأكدت أن "قانونها ينص ويشدد على تعزيز مكانة الأكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المواقف الصريحة والواضحة التي تنشد الإصلاح هدفاً ومشروعاً".
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