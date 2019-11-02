ائتلاف النصر: الجهة التي حاصرت منزل العبادي مجهولة وهربت بعد فشلها باقتحامه

اكد ائتلاف النصر، السبت، أن الجهة التي حاصرت منزل رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي مجهولة، وهربت بعد فشلها باقتحام المنزل.
وأضاف أن "الجهة التي قامت بهذا العمل (مجهولة) وهي سمة هذه المرحلة فالقناص مجهول ومن قتل المتظاهرين مجهول والاعتقالات مجهولة "، مؤكداً ان "مجلس القضاء لم يصدر اي توضيح بخصوص الموضوع وهو اصدر توضيحات ونفي في مواضيع ملفقة اقل شئنا".
وأوضح الائتلاف، أن "القوة هربت بعد فشلها في محاولة اقتحام البيت مما يدل على انهزاميتهم"، مبيناً أن "الذي حصل كان يوم جمعة ليلا والقضاة لايصدرون اي مذكرة في هذا اليوم" .
وتابع، أن "هناك محاولات لاسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح بعد ان فشلوا فشلا ذريعاً"، لافتاً إلى أن "هذه التصرفات تؤكد ان البلد سائر الى المجهول ومختطف ويجب ان يعود للسكة الصحيحة".
وكان عضو ائتلاف النصر علي السنيد قد أشار في وقت سابق، إلى ان "قوة بزي عسكري دخلت المنطقة الخضراء وسط بغداد من دون رادع او تدقيق، وفرضت طوقا حول منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي"، مبينا ان "هذه القوة غير نظامية ومسلحة".
يذكر ان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف نفى في وقت سابق، محاصرة منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قبل ملثمين.
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