نائب: شعارات المتظاهرين ضد التدخل الإيراني تعبير صادق عن ضمير العراقيين

قال عضو مجلس النواب ظافر العاني، اليوم السبت، إن شعارات المتظاهرين ضد ما وصفه بـ"التدخل الإيراني" في العراق هي "تعبير صادق عن ضمير العراقيين"، معتبراً أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي يتهمون فيها المتظاهرين بـ"تهم باطلة" تمثل "تدخلاً فاضحاً مستفزاً".
وأضاف العاني: "لقد أشرنا ومنذ وقت مبكر أن سياسة الاستعلاء التي يمارسها حكام إيران ستودي ببلادنا إلى التمزق وإلى فقدان الشعب ثقته بنظام تريد أن تتحكم في مقدراته أيادٍ خارجية تسعى لتسخير مصير وطننا كجزء من صراعاتها الخارجية، وها هي نتائج تدخلاتهم الفاضحة تنقلب إلى وعي وطني جماهيري رافض لهذا المنهج العدواني".
وتابع، أن "تصريحات المسؤولين الإيرانيين بدءاً من المرشد (الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي) والتي يتهمون فيها المنتفضين بشتى التهم الباطلة انما تمثل تدخلاً فاضحاً مستفزاً وجرحاً بليغا لكرامة كل عراقي يعتز بوطنه وينشد له الاستقلال والاستقرار، وما هذه الأصوات المدوية الا رد فعل طبيعي على السياسات الإيرانية العدائية تجاه الشعب العراقي، وعلى صناع القرار الإيراني أن يعوا هذه الرسالة ويتصرفوا بما ينسجم ورغبة الشعبين الجارين بعلاقة وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
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