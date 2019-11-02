- 1/3
- 2/3
- 3/3
اطلقت تسمية "جبل احد" على المطعم التركي في خرائط غوغل.
وبحسب الصورة ادناه فأنه عند الدخول الى خرائط غوغل والنقر على المطعم التركي تظهر عبارة (المطعم التركي جبل احد).
وجاءت هذه التسمية التي اطلقها المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد على بناية المطعم القريبة من الساحة تشبيها لجبل احد الذي تحصن فيه المسلمون بمعركة احد.
حيث اتخذ مئات المتظاهرون بناية المطعم كمقر لاعتصامهم فيه بعدما منعتهم القوات الامنية لاكثر من مرة من عبور جسر الجمهورية والتوجه نحو المنطقة الخضراء حيث يتواجد فيها المسؤولين بالحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تسمية المطعم التركي في خرائط غوغل بـ'جبل احد' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.