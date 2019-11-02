بالصور.. تسمية المطعم التركي في خرائط غوغل بـ'جبل احد'

اطلقت تسمية "جبل احد" على المطعم التركي في خرائط غوغل.

وبحسب الصورة ادناه فأنه عند الدخول الى خرائط غوغل والنقر على المطعم التركي تظهر عبارة (المطعم التركي جبل احد).

وجاءت هذه التسمية التي اطلقها المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد على بناية المطعم القريبة من الساحة تشبيها لجبل احد الذي تحصن فيه المسلمون بمعركة احد.

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حيث اتخذ مئات المتظاهرون بناية المطعم كمقر لاعتصامهم فيه بعدما منعتهم القوات الامنية لاكثر من مرة من عبور جسر الجمهورية والتوجه نحو المنطقة الخضراء حيث يتواجد فيها المسؤولين بالحكومة.