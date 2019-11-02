الصقور تطير إلى أربيل استعداداً لمباراة مولودية الجزائر

يغادر وفد نادي القوة الجوية بكرة القدم، اليوم السبت، متوجهاً إلى مدينة أربيل لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لمباراته أمام مولودية الجزائر ضمن جولة الذهاب لدور الستة عشر في بطولة كأس "محمد السادس" للأندية العربية الأبطال.

وذكر مشرف الفريق مهدي جاسم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "كتيبة الصقور ستتوجه إلى مدينة اربيل لإقامة معسكر تدريبي على أمل تأمين مباراة ودية لتكون بروفة أخيرة قبل اللقاء الهام أمام مولودية الجزائر"، لافتا إلى أن "الفريق على أتم الجاهزية لهذه الموقعة".



وأشار جاسم، إلى أن "الكادر التدريبي واللاعبين مصممون على الخروج بنتيجة إيجابية والعودة بفوز على مولودية الجزائر والتي ستقام يوم الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي عند الساعة الرابعة عصرا"، داعياً الجمهور إلى "مؤازرة الصقور بكثافة بعدما قررت الهيئة الإدارية وبالتعاون مع رابطة مشجعي الصقور بتسيير حافلات مجاناً إلى مدينة أربيل".

