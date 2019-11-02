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وفد إيراني في البصرة لتفقد الملاعب والفندق قبل مباراة العراق

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2019-11-02 | 07:05

وفد إيراني في البصرة لتفقد الملاعب والفندق قبل مباراة العراق

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وصل وفد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى محافظة البصرة من أجل تفقد ملعب البصرة الدولي والفندق الذي سيتواجد فيه المنتخب الإيراني قبل المباراة المرتقبة بين العراق وإيران في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
الوفد وصل يوم أمس برئاسة محمد رضا ساكت نائب رئيس الاتحاد الإيراني والوفد المرافق له، حيث تفقد فندق "الشيراتون" في البصرة وملعب جذع النخلة وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في الـ14 من شهر تشرين الثاني الحالي.


ومن المقرر أن يصدر مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، القائمة الرسمية لأسود الرافدين اليوم السبت.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران والبحرين وكمبوديا وهونغ كونغ.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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