2019-11-02 | 07:05
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ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في الـ14 من شهر تشرين الثاني الحالي.
ومن المقرر أن يصدر مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، القائمة الرسمية لأسود الرافدين اليوم السبت.
ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران والبحرين وكمبوديا وهونغ كونغ.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد إيراني في البصرة لتفقد الملاعب والفندق قبل مباراة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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