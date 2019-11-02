وفد إيراني في البصرة لتفقد الملاعب والفندق قبل مباراة العراق

الوفد وصل يوم أمس برئاسة محمد رضا ساكت نائب رئيس الاتحاد الإيراني والوفد المرافق له، حيث تفقد فندق "الشيراتون" في البصرة وملعب جذع النخلة وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في الـ14 من شهر تشرين الثاني الحالي.



ومن المقرر أن يصدر مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، القائمة الرسمية لأسود الرافدين اليوم السبت.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران والبحرين وكمبوديا وهونغ كونغ.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.