نائب: العديد من المسؤولين باشروا بنقل اقربائهم الى أماكن اخرى تزامناً مع الانتفاضة

كشف النائب هوشيار عبدالله، السبت، عن قيام الجهات العليا في أغلب الوزارات بالإضافة الى مجلس الوزراء بإصدار أوامر نقل لأقربائهم وأصدقائهم الى أماكن اخرى تزامناً مع الانتفاضة الشعبية، مبينا ان ذلك جاء لاعتقادهم بأن سفينتهم ستغرق بعد أيام معدودة.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجهات العليا في أغلب الوزارات باشرت وبلا خجل بإصدار أوامر إدارية بنقل أقربائهم وأصدقائهم وحاشيتهم الى أماكن اخرى تزامناً مع انتفاضة الشعب"، مبينا ان "ذلك جاء لاعتقادهم بأن سفينتهم ستغرق خلال أيام معدودة ولا أمل لهم بالبقاء في مناصبهم".

واضاف ان "بعض أوامر النقل صادرة من مجلس الوزراء وتخص درجات خاصة تستوجب تمريرها من خلال مجلس النواب بنفس الطريقة المحاصصاتية التي تم من خلالها تمرير اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي"، مشيرا الى ان "الشعب العراقي يجب ان يعلم بتفاصيل ما يجري خلف الكواليس من قبل بعض المسؤولين المنتفعين الذين اهتزت عروشهم وباتت الانتفاضة ترعبهم".

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ودعا عبد الله "اعضاء مجلس النواب الى رفض ما يحصل من محسوبية في نقل هؤلاء وعدم تمرير اسماء الدرجات الخاصة انطلاقا من واجبنا الوطني والأخلاقي"، مشددا على ضرورة "الوقوف بالضد من هذه المحاصصة ونحن نعيش هذه اللحظة التاريخية، فكل قطرة دم سالت من الشباب المنتفضين برقبتنا في الدنيا والآخرة اذا سكتنا وقبلنا باستمرار هذه الحالة المخزية".

واكد ان "الذي أوصل العراق الى ما هو عليه اليوم هو المحصاصة والمحسوبية والمنسوبية وليس النظام البرلماني"، مطالبا بـ"انهاء المحاصصة وليس استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي".

واكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امس الجمعة، ان النظام البرلماني ثبت فشله، فيما شدد على ضرورة اعادة صياغة العملية السياسية من جديد.