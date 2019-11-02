تعليمات نقل الطلبة خلال الفصلين الدراسيين للعام الحالي

اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ بين المدارس اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ والمسائية، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪدت ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻳﻘﺎف اﻟﺘﻨﻘﻼت ﺧﻼل الفصلين الدراسيين اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020).

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ان "المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻻﻫﻠﻲ واﻻﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة، اﻟﺰﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ المحافظات ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪم ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ المسائيين ﻟﺼﻔﻮف المراحل المنتهية اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺮﻛﻮك واﻻﻧﺒﺎر وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ للمرحلتين المذكورتين ﻣﻦ المدارس اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ اﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ بالمسائية"، مبينا انه "ﺗﻢ اﺻﺪار اﻋﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﺪاد والمحافظات".

واكد اﻧﻪ "ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ بين المدارس ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺎح اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻻﻛﻤﺎل او ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﻪ ﻫﻮ وﺑﻘﻴﺔ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ بين ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"، مشيرا الى "ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻘﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف المنتهية وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ حتى 30 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ".

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ولفت الى "وﺟﻮد ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺢ الموافقة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ 31 ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول المقبل ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ المدير اﻟﻌﺎم ﺣﺼﺮا ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ المعنية"، مشيرا الى "اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻰ أﺧﺮى وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟ31 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آذار ﻣﻦ اﻟﻌﺎم المقبل، ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المديرية، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺮﺑﻴﻌﻴﺔ، ﻛﻮﻧﻬﻢ مرتبطين ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ وﻣﺸﺮوع اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﻀﻴﺮات استباقية ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ (2019-2020).

وتابع انه "ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ المدارس المتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ اﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﻓﻘﴼ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، لكون ﺘﻠﻚ المدارس ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﺪارس المتميزين وﺛﺎﻧﻮﻳﺎت ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻐﺪاد".

ﻳﺬﻛﺮ ان وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول ﻣﻮاﻋﻴﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻘﻼت اﻟﻄﻠﺒﺔ بين المدارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻫﻠﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ ﻟﻨﻈﺎم المدارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ رﻗﻢ (2 ﻟﺴﻨﺔ 1977.