الحلبوسي: سنعمل بشكل مكثف من أجل مطالب الشعب دون ضغط خارجي أو إرادات حزبية

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، "التزام الكامل" بالخارطة التي وضعتها المرجعية الدينية، مؤكداً أن البرلمان سيعمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل مطالب الشعب دون ضغط خارجي أو إرادات شخصية أو حزبية.
وأضاف الحلبوسي قائلاً: "لذا سيكون مجلسكم (مجلس النواب) أيها الشعب الكريم في حالة انعقاد دائم، يواصل ليله بنهاره؛ من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر وسيد ينعم أبناؤه جميعهم في ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان".
وتابع: "سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله؛ ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح لتشخيص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود، نعمل كبرلمان جميعاً بشكل مكثف ومتواصل من هذه الليلة من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي إقليمياً كان أو دولياً، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية؛ لنعيد زهو العراق ومجده، ولنعطي هذا الجيل فرصته برسم مستقبله، والمساهمة في إصلاحه وبنائه بوحدته وبكلمته وبمحض إرادته".
وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أكد، أمس الجمعة، أن ما يتعين إجراؤه من الاصلاح موكول إلى اختيار العراقيين، مشدداً على أنه ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة أو طرف إقليمي أو دولي مصادرة إرادة العراقيين بإجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب.
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