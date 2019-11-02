انطلاق تظاهرة في ام قصر

افاد مصدر محلي بالبصرة، السبت، بأنطلاق تظاهرة في ميناء ام قصر بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مواطنون خرجوا اليوم في تظاهرة بميناء ام قصر بمحافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد وتوفير خدمات".

واضاف ان "قوات امنية طوقت مكان التظاهرة، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".