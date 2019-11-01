الخارجية الأمريكية: توسع انتشار داعش رغم إعلان النصر على التنظيم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن توسع انتشار تنظيم "داعش" حول العالم في عام 2018، على الرغم من إعلان الإدارة الأمريكية "الانتصار على التنظيم" في سوريا وتصفية زعيمه أبو بكر البغدادي.
وقال منسق شؤون محاربة الإرهاب نثان سيلز الذي أصدر مكتبه التقرير، إنه "على الرغم من فقدان داعش لكافة أراضيه تقريبا، أثبت التنظيم قدرته على التكيف، وخاصة من خلال أنشطته لتشجيع أو توجيه أتباعه عبر الإنترنت".
وأضاف: "كما توجه الإرهابيون الذين شاركوا في الأعمال القتالية في سوريا والعراق إلى بلدانهم أو دول ثالثة، ويمثلون خطرا جديدا".
وحسب إحصاءات الخارجية الأمريكية، فإن عمليات إرهابية وقعت في 84 دولة، ونحو 85% منها في دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا والمناطق الإفريقية جنوبي الصحراء.
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