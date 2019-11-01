مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث في قضاء الفلوجة 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في قضاء الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مركز دفاع مدني الفلوجة الاول استخبر من قبل عمليات الدفاع المدني عن حادث انقلاب واحتراق سيارة نوع سوناتا في قضاء الفلوجة / الخط السريع بداخلها خمسة أشخاص توفي ثلاثة منهم اثر الحادث واثنان حالتهم خطرة".

واضافت انه "تم إخماد النار وانتشال الجثث من داخل السياره من قبل فرقة مركز الفلوجة الاول"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع الجثث بكل مهنية من قبل الفرقة".

وتابعت ان "سبب الحادث انفجار إطار السيارة والسرعة الزائدة".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

Advertisements