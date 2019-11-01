حرق عدد من الاطارات اسفل جسر السنك والدفاع المدني يكافح

افاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم حرق عدد من الاطارات اسفل جسر السنك وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في اطارات اسفل جسر السنك وسط بغداد، دون وقوع اية خسائر". واضاف ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق".



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