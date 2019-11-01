علاوي لصالح: المسألة الآن ليست إقالة رئيس الوزراء ونوابه بل تحسين الاوضاع في البلاد

أرسل رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، الجمعة، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما أكد أن المسألة الآن ليست مسألة اقالة رئيس الوزراء او نوابه، وانما هي مسألة تحسين الاوضاع في البلاد.

وقال علاوي خلال الرسالة التي تلقتها الخليج 365، :"كنتُ ارغب بالمجيء لكن الارتباط المسبق والالحاح من قبل بعض الزوار فضلت الكتابة للاعتذار اولاً ولتبيان الرأي ثانياً".





وأوضح علاوي، أن "المهام تقع في قراءة متأنية لبعض فقرات الدستور من قبل فقهاء القانون الدستوري الغاء المفوضية الحالية، فضلاً عن سن قانون جديد للانتخابات يراعي بنية العراق، بالإضافة إلى العمل على الحد واچتثاث الفساد، وتوضع القوانين اللازمة وبمساعدة من مؤسسات تدقيق حسابي لها سمعة جيدة جداً". وأضاف أن "الحل الآن يكمن في اجراء انتخابات مبكرة في ظل القضاء والنقابات وفي مقدمتها نقابة المعلمين المحترمة وخلال شهرين او ثلاثة اشهر".وأوضح علاوي، أن "المهام تقع في قراءة متأنية لبعض فقرات الدستور من قبل فقهاء القانون الدستوري الغاء المفوضية الحالية، فضلاً عن سن قانون جديد للانتخابات يراعي بنية العراق، بالإضافة إلى العمل على الحد واچتثاث الفساد، وتوضع القوانين اللازمة وبمساعدة من مؤسسات تدقيق حسابي لها سمعة جيدة جداً". وتابع، أن "الحكومة التي تسبق الانتخابات لا تساهم في الانتخابات".

وأكد علاوي، أن "المسألة الآن هي ليست مسألة اقالة رئيس الوزراء او نوابه، وانما هي مسألة تحسين الاوضاع التي يمر بها بلدنا العراق، وفيما يتعلق بمسألة الانتخابات يجب اعتماد وثيقة يتم ايداعها الى القضاء".