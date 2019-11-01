تشهد العاصمة بغداد مساء اليوم الجمعة، زخما مروريا في بعض مناطقها. وقال مراسل الخليج 365، ان حركة السير شبه متوقفة وطوابير السيارات امتدت الى مسافات طويلة، مشيرا الى ان الازدحام يتركز في منطقتي الكرادة والجادرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زخم مروري وشبه توقف لحركة السير في بعض مناطق بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.