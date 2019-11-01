صحيفة: خطاب صالح يعكس وجود أزمة حادة داخل الطبقة السياسية

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، ان خطاب رئيس الجمهورية برهم صالح يعكس وجود أزمة حادة داخل الطبقة السياسية، فيما اشار الى انه لا يوجد توافق سياسي على إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونقلت الصحيفة عن سياسي عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "خطاب رئيس الجمهورية يعكس وجود أزمة سياسية حادة داخل الطبقة السياسية، لا سيما أنه جاء بعد اجتماعات حاسمة بين قيادات وزعامات الكتل السياسية طوال اليومين الماضيين في قصر السلام"، مبينا أن "صالح انطلق من الثوابت التي يمليها عليه الدستور، والتي تتضمن خريطة الطريق الخاصة بقانون الانتخابات والانتخابات المبكرة والحوار الوطني، بينما قضية إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من عدمها هي داخل البرلمان، لا سيما بين الكتلتين الكبيرتين سائرون والفتح".

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وتابع أنه "من الواضح عدم حصول توافق على إقالة عبد المهدي الذي طلب الموافقة على تحديد البديل عنه لكي يقدم استقالته"، متوقعا "زيادة زخم المظاهرات، رغم أن هناك رهاناً أخيراً على ما يمكن أن يصدر خلال خطبة الجمعة من كربلاء".

وتعهد الرئيس الجمهورية برهم صالح بإجراء انتخابات مبكرة حال إكمال قانون جديد للانتخابات يجري العمل عليه الآن في رئاسة الجمهورية، كما كشف في خطاب له أمس الخميس، عن عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى الكتل السياسية شريطة تقديم بديل له، مع الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري.