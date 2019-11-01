مقتل شرطي واصابة آخر بهجوم مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين مسلحين نفذوا، اليوم، هجوما مسلحا ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، ما اسفر عن مقتل شرطي واصابة آخر بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى الطب العدلي، فضلا عن فتح تحقيق بالحادثة".