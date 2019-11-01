الهجرة: البدء بتوزيع 1000 مشروع مدر للدخل للعائدين في 6 محافظات

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، عن البدء بتوزيع 1000 مشروع مدر للدخل للعائدين في 6 محافظات. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باشراف من قبل وزير الهجرة والمهجرين بدأت الوزارة بتوزيع 1000 مشروع من المشاريع المدرة للدخل للعائدين في 6 محافظات".

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