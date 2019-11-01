وفاة اربعة متظاهرين متأثرين بجراحهم في مستشفى الجملة العصبية ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الاجهزة الطبية رُفعت، اليوم، من اربعة مصابين داخل مستشفى الجملة العصبية بعد أن فارقوا الحياة.

وأوضح المصدر، أن المصابين هم من المتظاهرين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الجملة العصبية بعد تعرضهم لاصابات خطيرة خلال الايام الماضية.



واتهمت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق الجمعة، السلطات العراقية باستخدام القنابل المسيلة للدموع "لقتل المتظاهرين وليس تفريقهم"، مشيرة الى أن هذه القنابل "تخترق جماجم" المتظاهرين.

وشدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الجمعة، على منع إراقة المزيد من الدماء بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين ورجال الأمن.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.

