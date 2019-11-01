محافظ النجف يوجه بتحويل مبنى مجلس المحافظة الى مستشفى للأمراض السرطانية

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، بتحويل مبنى مجلس المحافظة الجديد الى مستشفى للأمراض السرطانية.
وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، بتحويل مبنى مجلس المحافظة الجديد الى مستشفى للأمراض السرطانية.
وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "هناك مبنى جديد بني بجانب مجلس المحافظة القديم ومجاور للمحافظة وكان من المقرر اكماله هذا العام وانتقال المجلس اليه".
وأضاف المكتب، أن "الياسري وجه اليوم عقب تجميد المجلس وتخويله صلاحياته بتحويل هذه البناية إلى مستشفى للامراض السرطانية بما انه النجف لاتملك الا مركز سرطان واحد".
وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "هناك مبنى جديد بني بجانب مجلس المحافظة القديم ومجاور للمحافظة وكان من المقرر اكماله هذا العام وانتقال المجلس اليه".
وأضاف المكتب، أن "الياسري وجه اليوم عقب تجميد المجلس وتخويله صلاحياته بتحويل هذه البناية إلى مستشفى للامراض السرطانية بما انه النجف لاتملك الا مركز سرطان واحد".
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