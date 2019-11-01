بالفيديو: متظاهرو الديوانية يرفضون الالتفاف حول مطالبهم ويتوعدون بالتصعيد

الالتفافُ حولَ مطالبِ المتظاهرينَ وركوبِ الموجةِ من قبلِ الأحزابِ الحاكمةِ، امر يرفضه المتظاهرون في الديوانية، مطالبين بإزاحةِ جميعِ الطبقةِ السياسيةِ والأحزابِ من دونَ استثناءٍ. المتظاهرون في الديوانيةِ هددوا بالتوجهِ من المحافظاتِ الى بغدادِ في حالِ لم تستجبْ الرئاساتِ الثلاث لمطالبهِمْ، خلالِ الأيامِ المقبلة. وأكدوا بقاءهمِ في ساحاتِ التظاهرِ والاعتصامِ حتى تحقيقَ جميعِ المطالبْ.



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