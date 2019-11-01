بالفيديو: كيف دعم حسام الرسام المتظاهرين؟

من جديد علق الفنان العراقي حسام الرسام على أحداث العراق بمقاطع فيديو نشرها على حسابه الرسمي في انستغرام. ويظهر الفيديو لقطات من المظاهرات حيث ردد المحتجون أغنية حسام الجديدة "ابو التكتك"، والتي طرحها منذ ايام على خلفية الأحداث في العراق. وأرفق المنشور بدعاء يتوجه فيه الى العراقيين، وقال: "اللهم احفظ شعب وأرض العراق وأزح عنهم هذه الغمة وارحم شهدائنا واحفظ شبابنا وانصرهم على الظالمين." Advertisements ونال هذا المنشور تفاعلا كبيرا في التعليقات. وكان حسام قد نشر أمس، أغنيته الجديدة كاملة على حسابه الخاص في انستغرام، حيث نالت نسبة اعجابات فاقت الـ 45 ألف لايك.

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