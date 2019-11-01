بالفيديو: الأساتذة والطلاب يعلنون العصيان المدني حتى تحقيقَ المطالبِ

الأساتذة وطلاب الجامعات والمعلمين أعلنوا الاضراب العام الى حين تحقيق مطالب المتظاهرين.
"لا نريدُ شيئاً غيرَ استعادةِ الوطنِ من لصوصٍ سرقوهْ في وضحِ النهارِ"... هذا ما وصفهُ طلبةُ وأساتذةُ الجامعاتِ في الديوانيةْ، معلنينَ عن العصيانِ المدني حتى تحقيقَ المطالبِ.
وتتمثل مطالبهم بإقالةِ الحكومةِ والتعديلْ الجذري للدستورِ العراقي، وتغييرُ الطبقةِ السياسيةِ، التي وصفوها بالفاسدةِ.
تركوا الذواتِ والقلمْ تلبيةً لنداءِ الوطن... معلمو وطلابِ المدارسِ في الديوانيةِ، وتوجهوا نحو ساحةِ التظاهرةِ، بعد ان حولتْ الكتلَ والأحزابَ السياسيةِ وطنهمْ الى سجنٍ، نتيجةٍ الفسادِ والمحاصصةِ الطائفيةِ والحزبيةِ، مطالبينَ بالإصلاحِ السياسيِ الشاملِ للبلد.
وتتمثل مطالبهم بإقالةِ الحكومةِ والتعديلْ الجذري للدستورِ العراقي، وتغييرُ الطبقةِ السياسيةِ، التي وصفوها بالفاسدةِ.
تركوا الذواتِ والقلمْ تلبيةً لنداءِ الوطن... معلمو وطلابِ المدارسِ في الديوانيةِ، وتوجهوا نحو ساحةِ التظاهرةِ، بعد ان حولتْ الكتلَ والأحزابَ السياسيةِ وطنهمْ الى سجنٍ، نتيجةٍ الفسادِ والمحاصصةِ الطائفيةِ والحزبيةِ، مطالبينَ بالإصلاحِ السياسيِ الشاملِ للبلد.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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