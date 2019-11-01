السيستاني: ليس لاي شخص او مجموعة او جهة او طرف اقليمي او دولي مصادرة ارادة العراقيين

أكد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، ان ما يتعين اجراؤه من الاصلاح موكول الى اختيار الشعب العراقي، مشددا بالقول ليس لاي شخص او مجموعة او جهة او طرف اقليمي او دولي مصادرة ارادة العراقيين بإجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب.

وقال السيستاني في بيان تلاه نيابة عنه ممثله في كربلاء احمد الصافي، إن "إحترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والاداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور والانتخابات الدورية لمجلس النواب هو المبدأ الذي التزمت به المرجعية الدينية وأكدت عليه منذ تغيير النظام السابق، واليوم تؤكد على ان الاصلاح وإن كان ضرورة حتمية ـ كما جرى الحديث عنه اكثر من مرة ـ الا أن ما يلزم من الاصلاح ويتعين اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً الى اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه وألوانه من اقصى البلد الى اقصاه".



وأشار السيستاني الى أنه "ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف اقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم"، داعيا جميع الأطراف بـ أن "يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم الانفعالات العابرة أو المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح بهذا الشأن مما فيه خير هذا البلد وصلاحه وازدهاره والله الهادي الى الصواب وهو ولي التوفيق".