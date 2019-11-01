المرجع السيستاني يشدد على عدم الزج بالقوات القتالية في التعامل مع الاعتصامات

جددت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، إدانتها للتعرض للمتظاهرين السلميين، مؤكدة أن كل أنواع العنف غير المبرر، شددت على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية. ونقل احمد الصافي ممثل المرجعية بيان من مكتب المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني، أن "المرجعية الدينية تجدد التأكيد على موقفها المعروف من إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين وكل أنواع العنف غير المبرر".



وأكد المرجع الأعل، "ضرورة محاسبة القائمين بذلك، وتشدّد على الجهات المعنية بعدم الزجّ بالقوات القتالية بأيّ من عناوينها في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية، خشية الانجرار إلى مزيد من العنف".

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