المرجع السيستاني يشدد على منع اراقة المزيد من الدماء ويحذر من الاقتتال الداخلي

شدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، على منع إراقة المزيد من الدماء بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين ورجال الأمن، وعدم السماح ابداً بانزلاق البلد للاقتتال الداخلي والفوضى والخراب، مؤكدا أن ذلك ممكن إذا تعاون الجميع على حلّ الأزمة الراهنة بنوايا صادقة ونفوس عامرة بحب العراق.
وأضاف الصافي، أن "ذلك أسفر عن سفك مزيدٍ من الدماء البريئة وتعرض أعداد كبيرة من الجانبين لإصابات مختلفة، وتزامن ذلك مع الاعتداء بالحرق والنهب على العديد من الممتلكات العامة والخاصة".
وأوضح الدماء الزكية التي سالت خلال الأسابيع الماضية غالية علينا جميعاً ومن الضروري العمل على منع إراقة المزيد منها، وعدم السماح ابداً بانزلاق البلد الى مهاوي الاقتتال الداخلي والفوضى والخراب، وهو ممكن إذا تعاون الجميع على حلّ الأزمة الراهنة بنوايا صادقة ونفوس عامرة بحب العراق والحرص على مستقبله".
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