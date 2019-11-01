نتشر الخليج 365 مجموعة من الصور لمتظاهرين كربلائيين يقومون بصبغ عدد من الارصفة في المحافظة دلالة على السلمية. وفي أدناه مجموعة من الصور: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون كربلائيون يصبغون ارصفة محافظتهم تعبيرا عن السلمية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.