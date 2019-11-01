بالصور.. تحضيرات لإحتجاجات الجمعة في ساحة التحرير

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، الاستعدادت لاقامة ما سموها "المليونية" و "صلاة الجمعة" في ساحة التحرير مركز العاصمة بغداد.

وقال ناشطون، إن فريق النقل والإسعاف في أتم جهوزيته، بالإضافة الى وضع "التك تك المدرع" في الصفوف الأمامية تحسبا لأي هجمات بالقنابل المسيلة للدموع.

كما اشاروا الى انتهاء "فريق تنظيف النفق" مقابل ساحة التحرير من رفع جميع الأوساخ، وهم مجموعة من الفتيات والنساء، بمشاركة عدد من الشباب.

Advertisements



من جانبه افاد مصدر، امني لـ الخليج 365، بأن الوضع جيد جدا في ساحة التحرير ولايوجد اي اطلاق قنابل، مشيرا الى أن أن التمركز ثابت عند نفس النقاط تحضيرات لاقامة صلاة الجمعة.



أما موقف جسر الجمهورية، فأكد المصدر الامني، أنه طبيعي جدا، موضحا أن المتظاهرين عند الخط الاول وقوات مكافحة الشغب عند الخط الثالث.



وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.