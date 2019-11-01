معتصمون بصريون يغلقون بوابة ميناء ام قصر ويقفون امامها حتى تحقيق المطالب

أفاد مصدر أمني في البصرة، الجمعة، بأن معتصمين اغلقوا بوابة ميناء ام قصر ووقفوا امامها حتى تحقيق المطالب الشعبية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المعتصمين اكدوا استمراهم بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق المطالب الشعبية".
وكان عدد من المتظاهرين أغلقوا، صباح اليوم الجمعة، حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية
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