معتصمون بصريون يغلقون بوابة ميناء ام قصر ويقفون امامها حتى تحقيق المطالب

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المعتصمين وقفوا امام بوابة ميناء ام قصر في البصرة بعد غلقها".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المعتصمين اكدوا استمراهم بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق المطالب الشعبية".



وكان عدد من المتظاهرين أغلقوا، صباح اليوم الجمعة، حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية