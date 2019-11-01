‌تعرف إلى طريقة حماية واتسآب باستخدام بصمة الأصابع

وتتوفر خاصية البصمة بطبيعة الحال فقط في الأجهزة التي يتوفر لديها مستشعر بصمة، ويجب أن يكون من النوع الذي يعمل بلمس الإصبع وليس الذي تسحب إصبعك عليه، بحسب موقع "إنديا توداي".

ولم تظهر لدي على جهاز "جالكسي نوت 4" على الرغم من توفر حساس بصمة، إلا أن نوع حساس البصمة يعتمد على المسح وليس اللمس.



ويجب التأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق واتسآب، ومن ثم تقوم بفتح "الإعدادات"، وتختار خيار "الحساب" ومن ثم خيار "الخصوصية"، أسفل هذه القائمة سيظهر لك خيار القفل باستخدام البصمة.

اضغط عليه وحدد الوقت الزمني الذي سيقوم بعده الواتسآب بقفل التطبيق، وتختار إذا كنت تريده مباشرة بعد إغلاق التطبيق أو بعد دقيقة أو بعد 30 دقيقة.

وعند الخروج من التطبيق والدخول مرة أخرى سيطلب منك التطبيق إدخال البصمة الخاصة بك، وبذلك تكون قد أغلقت تطبيق واتسآب بالبصمة لحماية بياناتك ومحادثاتك عند محاولة أي شخص الدخول إلى التطبيق.