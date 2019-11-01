متظاهرون يغلقون حقل البزركان النفطي في ميسان

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المتظاهرين أقدموا، صباح اليوم، على غلق حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.

