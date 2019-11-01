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متظاهرون يغلقون حقل البزركان النفطي في ميسان

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أغلق عدد من المتظاهرين، صباح اليوم الجمعة، إغلاق حقل البزركان النفطي، في محافظة ميسان.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المتظاهرين أقدموا، صباح اليوم، على غلق حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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