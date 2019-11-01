نشأت اكرم يدعم فريقه السابق في قطر

حرص النجم الدولي السابق، نشأت أكرم، لاعب فريق الغرافة السابق، على زيارة ومتابعة تدريب الفهود استعدادا لمواجهة الغد أمام الخور لحساب الأسبوع التاسع من الدوري.
والتقى العراقي نشأت أكرم بلاعبي فريق الغرافة والجهازين الفني والإداري لفريق الكرة بقيادة محمود الغزال رئيس جهاز الكرة بالنادي ونائب رئيس جهاز الكرة سعد سطام الشمري الذي رحب بزيارة النجم العراقي للنادي.
وأعرب نشأت أكرم عن سعادته بزيارته لناديه السابق، مشيرا إلى أنه من الواجب زيارة النادي الذي قضى فيه أجمل السنوات، وتمنى التوفيق للفهود في الدوري، وقدم الدعوة للجمهور الغرفاوي للتواجد ومؤازرة الفريق حتى يعود الفهود لوضعهم الطبيعي بين الكبار، بحسب لموقع الرسمي للنادي.
وأعرب نشأت أكرم عن سعادته بزيارته لناديه السابق، مشيرا إلى أنه من الواجب زيارة النادي الذي قضى فيه أجمل السنوات، وتمنى التوفيق للفهود في الدوري، وقدم الدعوة للجمهور الغرفاوي للتواجد ومؤازرة الفريق حتى يعود الفهود لوضعهم الطبيعي بين الكبار، بحسب لموقع الرسمي للنادي.
يذكر ان اكرم، لعب في صفوف "الفهود" في موسم 2008/ 2009.
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