عدنان حمد عن المتظاهرين: قطعاً سيكون غداً مشرقاً للعراق

ولليوم الثامن على التوالي، تستمر التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من لمحفظات الجنوبية، للمطالبة بالإصلاحات وتغيير نظام الحكم.

ونشر حمد صورة للمتظاهرين في ساحة التحرير وعلق في تغريدة له على "تويتر"، "جيل منتفض ضد الفساد والتبعية ومن اجل حياة حرة كريمة.. يتصرف بهذه الصورة الزاهية ، قطعآ سيكون غدآ مشرقآ زاهيآ للعراق".



وأضاف أن "الصورة ادناه لنفق ساحة التحرير بعد أن قام شباب العراق بتنظيفهُ وتزيينه بالورود.. نفخر بكم ايها الابطال الشجعان".