النزاهة: صدور 60 امر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين بتهم الفساد

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة اصدرت 60 امر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحقِّ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين".وأوضحت، أن "الدائرة في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول من أوامر الاستقدام والقبض، افصحت ايضا عن صدور أوامر استقدام بحق ٣٨ عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين"، مضيفة إنه "تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد".

مؤكدة، " صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(٥) مديرين عامين".