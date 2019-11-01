تمديد العمل في المصارف اللبنانية اليوم وغدا لإنجاز المعاملات المتراكمة

فتحت المصارف اللبنانية، صباح الجمعة، أبوابها للجمهور في الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي بعد اسبوعين من الاغلاق بسبب التظاهرات. واصطف المواطنون أمام المصارف لاتمام معاملاتهم، فيما سيتم تمديد العمل في المصارف اللبنانية يومي الجمعة والسبت لإنجاز المعاملات المتراكمة.

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