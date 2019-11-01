نجمة امريكية: الجيل الاول بعد صدام يحارب من اجل مستقبله

وقالت الممثلة الأمريكية الشهيرة شارون ستون، "انه الجيل الاول بعد صدام، يحارب من اجل الديمقراطية، و إنهاء الفساد من اجل حياتهم و مستقبلهم ، ولإنقاذ الاقتصاد العراقي المتعثّر".

وأضافت أن "الفساد في الأداء الحكومي أشعل الاحتجاجات التي قُتِل فيها المئات.."



وحذرت من الوضع الراهن في العراق مضيفة: "استقرار البلاد أصبح على المحك.."