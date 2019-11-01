نجمة امريكية: الجيل الاول بعد صدام يحارب من اجل مستقبله

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غردت النجمة الأمريكية Sharon stone شارون ستون على المظاهرات التي تشهدها عموم مدن العراق منذ مطلع تشرين اول 2019.
وأضافت أن "الفساد في الأداء الحكومي أشعل الاحتجاجات التي قُتِل فيها المئات.."
وحذرت من الوضع الراهن في العراق مضيفة: "استقرار البلاد أصبح على المحك.."
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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