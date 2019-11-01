بالفيديو.. بقايا 'تك تك' في نهر دجلة

افاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإن قوات الأمن لاحقت متظاهرين على جسر السنك في بغداد حتى انتهى المطاف بعربات "تكتك" التي يستقلونها في نهر دجلة. وحاول متظاهرون يوم الاربعاء الماضي، عبر جسر السنك للوصول إلى مقر للبعثات الاجنبية، فيما تصدت لهم قوات الأمن وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.



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