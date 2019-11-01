العراق يحصد 13 ميدالية في بطولة العرب للجمناستك بتونس

2019-11-01 | 06:56
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استطاع المنتخب الوطني، ان يحصد 13 ميدالية متنوعة في بطولة العرب للجمناستك والتي أقيمت منافساتها في تونس.
وحصلت اللاعبة زينب جمال على ذهبية وفضية في الجمباز الفني، وحصدت اللاعبة وهج احمد، على ميداليتين فضية وبرونزية في جهازي المتوازي والعارضة.
ونجح حسام سلام في حصد ذهبية بجهاز طاولة القفز، اما اللاعب محمد عصام، فحصد الميدالية الفضية، فيما استطاع اللاعبان ادم احمد وعماد موفق أن يحصدا ميداليتين برونزيتين.
وبالإضافة الى ذلك، حصل منتخب الشباب على الميدالية البرونزية في الفرقي، وكذلك فضية وثلاث برونزيات لملاك عبد الجليل في الجمباز.
ونجح حسام سلام في حصد ذهبية بجهاز طاولة القفز، اما اللاعب محمد عصام، فحصد الميدالية الفضية، فيما استطاع اللاعبان ادم احمد وعماد موفق أن يحصدا ميداليتين برونزيتين.
وبالإضافة الى ذلك، حصل منتخب الشباب على الميدالية البرونزية في الفرقي، وكذلك فضية وثلاث برونزيات لملاك عبد الجليل في الجمباز.
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