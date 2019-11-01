بالصور .. زفة عرس عراقية بـ 'التك تك' في التحرير

ومن هذه الفعاليات عُرسٍ عراقي أقيم يوم ( الخميس الموافق 31-10-2019)، حيث احتفل المتظاهرون بالعروسين، وتم زفافِهما في "التك تك" بساحة التحرير في بغداد.

واصر سائقو التكتك على إيصال العروسين الى منزلهما، بعد زفة عرس شعبية عراقية شارك بها المتظاهرون في الساحة

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.