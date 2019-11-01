نائب كردي: اعادة كتابة الدستور لاعلاقة لها بمطالب المنتفضين

وقال في بيان له تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مطالب المنتفضين واضحة وتتلخص في رحيل الرئاسات الثلاث واستبعاد الطبقة السياسية الحالية (المتحاصصة) عن إدارة البلاد، مؤكداً وجود الكثير من الشبان والشابات في صفوف المنتفضين قادرين على التواجد في العملية السياسية سواء في الحكومة أو البرلمان .واضاف في بيانه "من المؤسف ان هناك محاولات للإلتفاف على مطالب المنتفضين وتوجيهها باتجاه آخر لاعلاقة له بمطالبهم كإعادة كتابة الدستور، في حين أن مطالبهم واضحة وهي عدم بقاء الطبقة الحاكمة المتحاصصة في سدة الحكم، وتغيير الرئاسات الثلاث وإنهاء المحاصصة التي دمرت البلد والقضاء على الفساد "، مبيناً ان "بقاء نفس الوجوه في السلطة يعني عدم تنفيذ أية إصلاحات".

ودعا عبدالله المنتفضين الى "الحذر من التوظيفات السياسية وعدم تصديق اصحاب الياقات النظيفة الذين يحاولون ركوب الموجة وتقديم أنفسهم بأنهم قادة التظاهرات بينما هم لاعمل لهم سوى الظهور على شاشات الفضائيات وتسويق أنفسهم كناطقين بإسم الشعب، فلا يحق لأحد أن يتكلم بإسم المتظاهرين إلا المتواجدين في الشوارع والساحات والذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة ".



وأضاف ان "هناك المئات من الشباب والشابات في صفوف المنتفضين قادرون على التواجد في العملية السياسية سواء داخل الحكومة أو البرلمان، وهؤلاء قادرون على العطاء وتقديم الأفضل لشعبهم وسيثبتون جدارتهم في تحقيق اهداف لم تحققها الطبقة السياسية الحالية ".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.



